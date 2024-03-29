مياه المنوفية: شفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة

المنوفية - محمود شاكر

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن شفط تجمعات مياه الأمطار، وذلك عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيء منذ الساعات الأولي من صباح اليوم .

وقال نجيب ، أنه تم الدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين والأنفاق للتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات للمياه لضمان عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية للمواطنين .

وأكد نجيب، أن الشركة تتلقى أى بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون ارضي او محمول .