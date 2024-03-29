ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية: لن نتوقف عن دعم غزة.. صور

العريش - محمد حسين

قال الشيخ عبدالله جهامة ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن المجلس أقام مائدة إفطار بدون طعام تضامناً مع الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الشعب المصري لن يتوقف عن دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش، أن 80% من القوافل التي دخلت غزة من الشعب المصري وقوته، مؤكداً أن فلسطين تواجه مآسي صعبة في الوقت الحالي.

وأكد على وجود ما يزيد على 570 شهيدا من أرض سيناء، ودم الشهداء يظل يتذكره الشعب المصري، لافتا إلى أن المجلس دفع ما يزيد عن 100 ألف عبوة لدعم أهالي غزة.

ونوه أن سيناء تشهد نوعا جيدا من التنمية، وهناك رؤية حقيقة للتنمية حيث خصصت الدولة 650 مليار لدعم سيناء، موضحاً أن الأنفاق التي أنشأتها الدولة قضت على عزلة سيناء.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى لسيناء عطاء لا مثيل له، لافتاً إلى أن إقبال المصريين على صناديق الاقتراع لدعم الرئيس السيسي ناتج عن قناعة كبيرة به.



انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش



مبادرة «حكاية خير» بالعريش



مبادرة «حكاية خير»



حضور فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش



انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش



انطلاق فعاليات مبادرة «حكاية خير» بالعريش (7)



جانب من الحضور (1)



جانب من الحضور (2)



جانب من الحضور (3)



جانب من الحضور (4)



جانب من الحضور (5)



جانب من الحفل (1)



جانب من الحفل (2)



جانب من الحفل (3)



جانب من الحفل (4)



جانب من انطلاق مبادرة حكاية خير بالعريش (1)



جانب من انطلاق مبادرة حكاية خير بالعريش (2)



جانب من انطلاق مبادرة حكاية خير بالعريش (3)



جانب من فعالية مبادرة «حكاية خير» (1)



جانب من فعالية مبادرة «حكاية خير» (2)



جانب من فعالية مبادرة «حكاية خير» (3)



خلال انطلاق المبادرة (1)



خلال انطلاق المبادرة (2)



خلال انطلاق المبادرة (3)



فعالية مبادرة «حكاية خير» (1)



فعالية مبادرة «حكاية خير» (2)



فعالية مبادرة «حكاية خير» (3)



فعالية مبادرة «حكاية خير» (4)



مبادرة حكاية خير بالعريش (1)



مبادرة حكاية خير بالعريش (2)