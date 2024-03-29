مطار مرسى علم الدولى يستقبل من الغد 156 رحلة طيران دولية أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستعد مطار مرسى علم الدولى، لاستقبال 156 رحلة طيران دولية أوروبية خلال الأسبوع المقبل، بداية من غد السبت حتى نهاية الاسبوع الجمعة المقبلة، حيث يتم تقوم السلطات المختصة بتطبيق الاجراءات الواقائية والامنية على الوافدين فور وصولهم الى أرض المهبط .

من جانبه قال أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحى فى مدينة مرسى علم أن معدلات الوصول التى تشهدها مدينة مرسى علم خلال الأيام الحالية ترتفع كل اسبوع عن الثانى عدة رحلات حيث أن هناك زيادة فى معدلات الوصول عن الاسبوع الماضى ب 9 رحلات جديدة.

واكد أن طبقا لجداول الوصول أن الرحلات الوافدة خلال الأسبوع المقبل تصل من أكثر من 13 جنسية مختلفة وسط اجواء رمضانية داخل الفنادق، اهمها الحنسيات من نوع الالماني والبولندي والبلجيكي والهولندي والتشيكي في مؤشر مشجع ومستمر في التدفق خلال اشهر الشهور المقبل بمرسى علم.



