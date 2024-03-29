مصرع شاب فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقى شاب فىالعقد الثاني من العمر، مصرعه اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربي، باتجاه مركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، بلاغا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربي، باتجاه الفيوم بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وذلك بسبب السرعة الذائدة واختلال عجلة القيادة فى يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق، ما وتسبب في وفاة شاب يدعي محمد جمعه علي 21 عاما ومقيم بخزبة الحمراية الشرقية التابعة للوحدة المحلية لقرية منشأة الجمال بمركز طامية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزى.

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق والتى صرحت بتسليم جثمان المتوفى لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.