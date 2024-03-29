مصادرة 3 أطنان سماد مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء بحملات رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 3 طن و500 كيلو سماد اليوريا المحظور تداولها خارج الحيازات الزراعية خلال حملة تموينية بمركز أبو كبير، ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين..

شنت إدارة تموين ابوكبير برئاسة، محمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومحمد سمك رئيس الرقابة بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالى..

تحرير محضر رقم 5045 جنح أبوكبير ضد "ا.ع.ا.ع"، وذلك لحيازته عدد 10 شكاير سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة وممنوع تداوله بدون فواتير داله على مصدره بكمية قدرها نص طن.

تحرير محضر رقم 5046 جنح أبوكبير ضد "ا.م.ع "،وذلك لحيازته عدد 60 شيكاره سماد يوريا خاص بوزاره الزراعه وممنوع تداوله بدون فواتير داله على مصدره بكمية قدرها 3 طن.