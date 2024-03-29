مشاجرة بين والد عمر جابر وأفراد أمن كمباوند فى الشيخ زايد تنتهى بالتصالح

بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين الكابتن محمود جابر، والد لاعب الكرة عمر جابر، وبين أفراد أمن إداري بكمباوند في مدينة الشيخ زايد، مما أسفر عن إصابة الطرفين بجروح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لينتهى الأمر بالتصالح بينهما.

ورد بلاغ يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين بكمباوند في الشيخ زايد، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن مشاجرة نشبت بين والد عمر جابر لاعب الكرة، وبين أفراد أمن إداري بكمباوند، مما أدى إلى إصابة الطرفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وانتهى الأمر بالتصالح.