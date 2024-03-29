اليوم السابع
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الجمعة، 29 مارس 2024 01:46 ص
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قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر والإفتاء اليوم إلى شمال سيناء

الجمعة، 29 مارس 2024 01:00 ص
قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر والإفتاء اليوم إلى شمال سيناء قافلة دعوية -أرشيفية
كتب لؤى على

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في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، الجمعة : (19 رمضان 1445هـ)، وتضم ثمانية من علماء وزارة الأوقاف وثلاثة من علماء الأزهر الشريف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "فضائل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها"، وذلك على النحو التالي:

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وزارة الاوقاف

دار الافتاء

قافلة دعوية

الازهر الشريف




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