فسحة ببلاش.. منظر رائع للجزر النيلية فى وسط المياه ببنى سويف.. فيديو

بنى سويف هانى فتحي

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من أعلى محور المستشار عدلي منصور بمدينة بنى سويف ، لرصد جمال نهر النيل ،و انتشار الجزر النيلية وسط نهر النيل بالإضافة إلى انتشار لقوارب الصيد داخل نهر النيل.

ويعد محور عدلى منصور، أحد أهم المحاور بمحافظات الصعيد الذى يربط اربع طريق رئيسية هى الطريق الصحراوى الغربى، والزراعى، والصحراى الشرقى والزعفرانة.



ويصل إجمالى طول المحور الذى يضم 3 كبارى إلى 1 كيلو و400 متر، منها 680 مترا على النيل، و450 مترا على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعى، و450 مترا على طريق ديمو الفيوم 7 كم بالمنازل والمطالع على طول المحور