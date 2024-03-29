طاجيكستان تعتقل 9 أشخاص على صلة بهجوم موسكو الإرهابى

كتب محمد شعلان

أعلنت السلطات في طاجيكستان اعتقال 9 أشخاص على صلة بهجوم موسكو الإرهابي، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم حداد وطني في عموم روسيا على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو، وقال بوتين في خطاب للروس بعد الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو: "أعلن الرابع والعشرين من مارس يوم حداد وطني".

وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اعتقال أشخاص في مقاطعة بريانسك قرب حدود أوكرانيا، مشتبه بهم في ارتكاب الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجارى فى ضواحي موسكو.