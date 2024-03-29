ضبط 8 أطنان و250 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بمطروح

مطروح - حسن مشالي

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين في محافظة مطروح بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط 8 أطنان و 250 كيلو دقيق بلدي مدعم، قبل تهريبها للسوق السوداء.

واوضحت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بالمحافظة، أنه نتيجة التعاون و التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح وقسم مباحث التموين و قسم شرطة مركز الحمام، تم ضبط سيارة محمله بـ 8 طن وربع الطن من الدقيق البلدي " مستودعات" وذلك علي طريق اسكندرية- مطروح الساحلي.

تم التحفظ على المضبوطات من أجولة الدقيق و عمل محاضر تموينية و تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.