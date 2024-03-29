ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الداخلية من ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القســـم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليـه وتم ضبطهم حال قيامهم بأعمال التنقيب غير المشروع عن الآثــــار، وعُثر بداخله على حفرة دائرية بعمق 6 متــــر ، وأدوات الحفر والتنقيب.