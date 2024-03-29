ضبط 2 طن لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر وفاسدة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة فى تشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



وفى هذا الشأن، أفاد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى عن قيام إدارة الصحة العامة والمجازر برئاسة الدكتور هانى شمس الدين وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك بشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، أسفرت عن ضبط ما يقرب من 2 طن لحوم ودواجن وأسماك وكبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بنطاق المحافظة خلال شهر مارس الحالى، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها فى هذا الشأن.



وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار فى التنسيق التام مع مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق يومياً لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.