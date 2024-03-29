صحة قنا: استحداث قسم العناية المركزة بقوة 12 سريرا بمستشفى الصدر

قنا صابر سعيد

وجه الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، لجان المرور والمتابعة بالمديرية لعمل سلسلة مرور ومتابعة على مدار الساعة على المنشآت الصحية بالمحافظة.

وأوضحت مديرية الصحة بقنا، أن لجان الطب العلاجي و التفتيش الصيدلي والتفتيش المالي والإداري قانت بالمرور علي مستشفيي الحميات والصدر بمدينة قنا

وبدأها الفريق، بمستشفى الصدر والمرور على قسم الإستقبال والأقسام الداخلية وأقسام الأشعة العادية والمقطعية والمعامل للإطمئنان علي سير العمل والحرص علي تقديم الخدمة الطبية بالشكل اللائق وتواجد الفريق الطبي بكامل فئاته



وتفقد الفريق استحداث قسم العناية المركزة بقوة 12 سرير ومدى جاهزيته للتشغيل خلال الفترة المقبلة، واستكمل الفريق جولته بالمرور علي مستشفي حميات قنا حيث تم الإطمئنان علي تواجد الفريق الطبي بالإستقبال والأقسام الداخلية (الجهاز الهضمي والكبد والحميات داخلي) والمعامل وجاهزية المستشفي لاستقبال حالات الغسيل الكلوي والطوارئ علي مدار الساعة

وتم إحالة أوجه القصور والمخالفات للتحقيق.



