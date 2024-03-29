سانا: استشهاد وإصابة مدنيين وعسكريين جراء عدوان إسرائيلى على ريف حلب

وكالات الأنباء

استشهد وأصيب عدد من المدنيين والعسكريين فجر اليوم الجمعة، جراء عدوان إسرائيلى استهدف عددا من النقاط فى ريف مدينة حلب.

وقال مصدر عسكرى في تصريح لوكالة الأنباء السورية سانا، أنه حوالي الساعة 45 : 1 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف حلب وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها، مبيناً أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

واستشهد مدنيان ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف أمس مبنى سكنياً بريف دمشق.