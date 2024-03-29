ريم البارودى: ريهام سعيد حضرت عزاء أبويا عشان التريند وغدرت بيا فى البرنامج

كتب محمد شرقاوى

أكدت الفنانة ريم البارودى، أنها تعرضت للخيانة من الإعلامية ريهام سعيد أثناء تصوير الحلقة التى جمعتهما بعد فترة قصيرة من وفاة والدها وإعلان الصلح بينهما، موضحةً: "والمصحف الشريف أنا اتغدر بيا فى الحلقة وأنا بصور البرنامج مع ريهام سعيد".



وقالت البارودى فى حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتى المحور والنهار: "فى البداية عينيها كانت على المصور، وكان عندها طاقة سلبية تضايقنى وتخنقنى، وكانت بتزعق ومتوترة، وده حصل قبل التصوير".



وتابعت الفنانة: "كانت بتتخانق مع الكاميرا مان، وأنا ابتديت اتوتر وكانت بتزعق مع الكاميرا مان ومدير التصوير، ومكنش معانا مخرج، ودى أول مرة أشوفها في حياتي، ووترتني، وبعدين لما بدأنا نصور لقيت نفسى متهمة وهى كانت بتفتح المواضيع القديمة وبتقولى إنى شتمتها وكانت بتتهرب منى ولقيت الكلام بيروح فى حتة تانية وتقول الله أعلم كل ما أقولها حاجة، وده خلانى أوقف تصوير".



قالت الفنانة ريم البارودي، إنّ والدها توفي في 11 يناير، وبعدها بشهرين صورت حلقة مع الإعلامية ريهام سعيد بعدما صالحتها وحضرت عزاء والدها.



وأضافت البارودى: "كنت مسافرة أعمل عمرة، وريهام كلمتني وقالت لى عاوزين نعمل حلقة عن عودة الصداقة، لكن الحلقة مكنش فيها أى عودة صداقة".



وتابعت الفنانة: "برومو الحلقة كله كان إنى بتاجر بأبويا، طالعة بعيط وموسيقى خلف الأسوار ورايا، وأصرت إنها تصور لعرض الحلقة فى رمضان، لكنني أصريت على الرفض لأننى كنت سأذهب إلى العمرة، وعندما عدت كنت مرهقة للغاية وقلت لها عشان خاطرك هنعمل الحلقة رغم إنى مش محتاجة ماديا، ووافقت عشانها وهى جات لي العزاء".



وواصلت: "ريهام لا تعتمد على سكريبت وقالت لى اعتمدى عليّ لما سألتها عن الحلقة، لكن اللي حصل إننا صورنا الحلقة ولا حد شافنا، لأن الحلقة نزلت قبل رمضان بيوم، إزاى هنتشاف؟!".

وتابعت قائلة: "القضايا مازالت مستمرة بيننا والمشكلة لسه مخلصتش، ومفيش عداوة بتيجي بعدها محبة، واللى يقول كده كداب".

وأضافت البارودى: "المثل الشعبى ما محبة إلا بعد عداوة غلط، إحنا بنمشى ورا أمثال كلها غلط، دى أمثال شعبية كلها قديمة".



وتابعت الفنانة: "مينفعش يبقى في كره وعداوة وعاوزة تأذيني وبتكرهني وبعد كده تيجي المحبة، ولكن من الممكن أن يأتي الكره والعداوة بعد المحبة.. حضرت عزاء والدى ..ايه يعني؟! طبطبت عليّا في التصوير وقدام الكاميرات عشان عزاء أبويا تريند، لقطة طبعا..فوجئت لما تلاقى حد داخل لك وجاى لك عزاء وأنا فى وقت مش قادرة أفكر فيه، بسبب وفاة أبي".

وأضافت البارودي: "عندما يفقد الإنسان أباه أو أمه، فإنه ضهره يكون انكسر، وبالتالي، فإنه في بعض الأحيان لا يقدر الموقف جيدا ولا يفكر في أن هناك شخص أذاه كثيرا".



وتابعت الفنانة: "لما شفتها دخلت عليا العزاء نسيت، ودي غلطتي أنا، وكان المفروض مسلمش عليها، بعتت لي رسالة قبل حضورها العزاء، وقالت لي فيها أنا عاوزة آجي أعزي بس خايفة تقولي إن أنا باخد اللقطة، والرسالة موجودة.. موضوعها انتهى بالنسبة لي، وعملت معاها حلقة بناءً على طلبها وجاملتها بربع أجري وهي اللى جات لحد عندي عشان تصور، وأنا غلطانة إني سامحتها".