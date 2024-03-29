اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مارس 2024 08:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس جمعية مجاهدي سيناء: تنظيم مائدة إفطار بدون طعام رسالة لدعم صمود أبناء فلسطين

الجمعة، 29 مارس 2024 06:40 م
رئيس جمعية مجاهدي سيناء: تنظيم مائدة إفطار بدون طعام رسالة لدعم صمود أبناء فلسطين الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن تنظيم أطول مائدة إفطار على ساحل مدينة العريش، «بدون إفطار»، تأتي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً أن التضامن ليس جديداً على الشعب المصري فمصر منذ سنوات طويلة تدعم القضية الفلسطينية ومعبر رفح لم يُغلق ساعة واحدة حتى الآن.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن مصر لم تتأخر عن دعم الشعب الفلسطيني، وأبناء سيناء يقدمون كل الدعم لهم، حيث تم إرسال وجبات إفطار صباح اليوم ولهم والجهود لم تتوقف.

وأكد أن الدولة المصرية تقوم بجهود مشكورة لدعم أهالي غزة والقضية الفلسطينية، موضحاً أن مصر لها نصيب الأسد في إرسال المساعدات.

ونوه إلى أن مائدة اليوم رسالة قوية لأهالي غزة وفلسطين ونقول لهم: «اصمدوا وصامدوا ولا تتهجروا من الأرض»، مؤكداً أن المائدة بدون طعام فقط عبارة عن تمر ماء.







أطول مائدة إفطار

عبدالله جهامة

مجلس القبائل

القبائل العربية

دعم فلسطين

دعم غزة

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة