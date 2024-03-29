حملات مرورية مفاجئة بأسيوط لتطبيق التعريفة الجديدة وضبط المخالفين

أسيوط -هيثم البدرى

شنت إدارة مرور أسيوط عدة حملات مرورية مفاجئة لتحقيق الانضباط والحركة المرورية بالشارع وضبط تعريفة الأجرة ومنع التلاعب بها، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط.



تم تنظيم عدة حملات استهدفت شوارع وميادين المحافظة وبعض مواقف السيارات تحت إشراف العميد إسماعيل المحرزي مدير إدارة المرور بأسيوط، والعميد محمد عبدالعزيز وكيل إدارة المرور والعميد أحمد الإدريسي رئيس مباحث المرور، وذلك للتصدى لبعض سائقي التاكسي غير الملتزمين بالتعريفة الجديدة المقررة للتاكسى داخل مدينة أسيوط وهى 10 جنيهات فقط، وذلك فى أعقاب تحريك أسعار المواد البترولية.



كما قامت الحملة بإلزام السائقين بكتابة وتركيب ملصقات بالتعريفة الجديدة على واجهة التاكسى وفرض غرامات وعقوبات على المخالفين وفقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك فضلا عن إلزام أصحاب السيارات الميكروباص بالالتزام بالتعريفة الجديدة ومنع أية زيادات بها.