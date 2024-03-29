اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مارس 2024 09:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. الصحة: فحص 6 ملايين و264 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

الجمعة، 29 مارس 2024 08:09 م
حصاد الوزارات.. الصحة: فحص 6 ملايين و264 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزير العمل

حصاد الوزارات

وزاره الصحه

وزيره التضامن

التضامن الاجتماعى

الاوقاف

الثانويه العامه

مبادره رئيس الجمهوريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة