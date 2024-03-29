حصاد الوزارات.. الصحة: فحص 6 ملايين و264 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

كتب محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير العمل: تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا ضمن أولويات الجمهورية الجديدة

الصحة: فحص 6 ملايين و264 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

وزيرة التضامن تبحث آليات تطوير منظومة الكفالة وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي

وزير التعليم يبحثن شروط التقدم لمسابقة شغل 18 ألف وظيفة معلم مساعد مادة

وزير الأوقاف يعلن افتتاح مسجد السيدة زينب اليوم الجمعة

وزارة التعليم: تحويل المتأخرين عن تسجيل استمارة الثانوية للمنازل

روعة العمارة والتطوير.. وزير الأوقاف يتفقد مسجد السيدة زينب بعد إعادة تطويره.. صور

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد الروضة بحدائق الأهرام

الصحة: تطوير وتشغيل 3 أقسام للعلاج الطبيعي خلال فبراير الماضي