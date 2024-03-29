حجم صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر خلال 7 سنوات.. انفوجراف

كتب محمد أسعد

تشير الأرقام والإحصائيات إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2022 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.4% وذلك مقارنةً بنحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2021.

وفي العام المالي 2016/2017 بلغت نحو 7.9 مليار دولار، وفي العام المالي 2017/2018 بلغت نحو 7.7 مليار دولار، بينما في العام المالي 2018/2019 بلغت نحو 8.2 مليار دولار.

بينما تشير الأرقام إلى أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بلغ نحو 7.5 مليار دولار فى العام المالي 2019/2020 ثم هبط إلى 5.2 مليار دولار في العام المالي 2020/2021، وعاد فى الصعود فى العام المالى 2021/2022 ليصل إلى 8.9 مليار دولار ثم 10 مليار دولار في العام المالى 2022/2023.