كتب محمد شعلان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، إصابة 61 جنديا في معارك قطاع غزة منذ الأحد الماضي، وهبوط مروحيات الجيش في قطاع غزة لنقل عدد من الجنود الجرحى.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية اعلان جيش الاحتلال إصابة 3160 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب بقطاع غزة، ومنهم 1523 أصيبوا خلال العملية البرية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.