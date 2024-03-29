جريمة من زمن فات.. حكاية ياسمين الضحية الرابعة لـ"سفاح الجيزة"

كتب إيهاب المهندس

جرائم تقشعر لها الأبدان، ما بين قتل ونصب وسرقة، ارتكبها المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة" في منطقة بولاق قبل سفره إلى الإسكندرية في نهاية عام 2016، ويبدأ سلسلة جديدة من جرائم النصب وجريمة قتل راحت ضحيتها "ياسمين.ن" المعروفة لفتاة الإسكندرية، بعد أن استولى على أمولها.

وخلال حلقة جديدة من سلسلة حلقات "جريمة من زمن فات"، سنتحدث عن جريمة قتل سفاح الجيزة لـ"ياسمين"، بعد ان استولى على أموالها ودفنها على طريقة ريا وسكينة في شقة بشارع وهران بالعصافرة.

نعود لعام 2017، وبالتحديد لمنطقة العصافرة بالإسكندرية، وهناك استقر المتهم خوفا من القبض عليه بعد هروبه من الجيزة بعد أن حاصرته الشبهات في وقائع قتل زوجته وصديقه وسكرتيرته.

"السفاح"، ممثل بارع الدهاء فدائما ما يرتدي قناع البر والتقوي لخداع المتعاملين معه، فالضحية كانت تعمل لديه في محل أجهزة كهربائية، وخدعها بطيبة المصطنعة، فوجدت فيه خير إنسان تستأمنه على أموالها، فباع شقتها واستولى منها على 45 ألف جنيه وماطل في إرجاع الأموال، لتلح المجني عليها وتطلب أموالها منه وهنا اتخذ قرار التخلص منها.

استخدم "السفاح"، مكره في استدراج المجني عليها، وأوهمها أنه سيرد لها قيمة أموالها أجهزة كهربائية، وتوجهت معه لشقه في طابق أرضي بالعصافرة عبارة عن مخزن، وداخل المخزن شعرت المجني عليها ببريق الخيانة في عين السفاح، لتحاول الهرب ولكن فات الآوان.

كشفت تفاصيل الجريمة بعد القبض على المتهم فى نوفمبر من عام 2020، فأقر بقتل المجنى عليها ومثل الجريمة، ليحال إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتي أصدرت ضده حكما بالإعدام، لويتم تأييد الحكم من محكمة النقض لتستريح روح الضحية في قبرها.