تونس: تحديد الانتخابات الرئاسية عقب إعلان نتائج مجلس الجهات والأقاليم

أ ش أ

أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسى، الخميس، أنه سيتم تحديد جدول الانتخابات الرئاسية عقب إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم وتشكيل الغرفة البرلمانية الثانية.

وأضاف بوعسكر أن الهيئة ستحدد أيضا بمقتضى قرار لها شروط الترشح، التي يجب أن تكون متطابقة مع نص الدستور في الفصول 88 و89 و90 ومتطابقة أيضا مع القانون الانتخابي.. وذلك وفقا لبيان لهيئة الانتخابات.

وبشأن إمكانية تنقيح القانون الانتخابي، قال بوعسكر إنها مسالة خارجة عن نطاق هيئة الانتخابات، إلا أنه أشار إلى أن الهيئة ستطبق التنقيح إذا ما تم، رغم استبعاده لذلك وستواصل عملها استنادا إلى الدستور.