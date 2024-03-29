تنفيذ 30 ندوة بالمدارس والجامعات بالشرقية للتوعية بالبيئة

الشرقية - إيمان مهنى

نفذ قسم الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، 30 نشاط توعوى لطلبة المدارس والجامعات لرفع مستوى الوعى البيئى بأهم قضايا ومشاكل البيئة وبيان أوجه التصدى لها وتوجيه سلوكيات الطلبة لصالح البيئة المحيطة وذلك بالتنسيق مع جامعة الزقازيق ومديرية التربية والتعليم بالشرقية.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية تنظيم الندوات التوعوية لطلبة المدارس لتوجية سلوكهم للحفاظ على البيئة وترشيد الإستهلاك والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لتحقيق التوازن بين حاجات الإنسان، وحماية النظام البيئي.

ومن جانبه، أشار الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن الأنشطة التوعوية التى نفذها جهاز شؤون البيئة خلال الترم الثانى من العام الدراسى حول (التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030- المخلفات الصلبة والخطرة - التلوث بالبلاستيك - الحرق المكشوف للمخلفات - ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية) واقيمت بمدارس مراكز (الزقازيق – منيا القمح- بلبيس) فضلاً عن اقامة ندوتين بكلية التجارة وكلية الأثار بمدينة صان الحجر بجامعة الزقازيق.

