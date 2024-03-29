تكريم 225 طفلا من حفظة القرآن بسقارة و28 رحلة عمرة لأوائل الطلبة.. صور

كتبت - مرام محمد

في احتفالية ضخمة، احتفت دار تحفيظ بقرية سقارة بمركز ومدينة البدرشين في محافظة الجيزة، بأبنائها من حفظة القرآن الكريم، بعد اجتيازهم اختبارات استمرت لمدة شهر، لدعمهم على مواصلة مسيرة حمل لواء كتاب الله وكلماته في قلوبهم.

وقال الشيخ ياسر مجدي زلط، إن الاحتفالية جاءت تلبية لرغبة الأهالي وأولياء الأمور بتكريم أبنائهم من حفظة القرآن الكريم؛ لمكافأتهم على الالتزام بالحفظ وتشجيعهم على الاستمرارية، مؤكدًا أن الجميع تكاتف لإقامة الحفل.

وأضاف أن الاحتفالية بدأت بتنظيم موكب كبير وممر شرفي للطلبة، الذين ارتدوا التيجان وأبهى الثياب والأوشحة، ومن حولهم الأهالي بكبارهم وشبابهم وصغارهم؛ ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم من الشباب والأطفال، ومن بعدها جرى تسليم الجوائز للفائزين.

وأوضح أن الاحتفالية شهدت تكريم 225 طفلًا من حفظة القرآن الكريم، جرى اختيارهم من إجمالي 2000 طفل شارك في المسابقة، مشيرًا إلى أنه تم تسليم جوائز مالية للطلبة الفائزين، و28 رحلة عمرة لأوائل الطلبة الفائزين بالمسابقة، وذلك بحضور عدد كبير من أهالي قرية سقارة وأستاذة الأزهر الشريف وعلماء إذاعة القرآن الكريم.



28 رحلة عمرة لأوائل الطلبة



احتفال دار تحفيظ بقرية سقارة



تكريم 225 طفلا من حفظة القرآن بسقارة



تكريم طالب حافظ لكتاب الله