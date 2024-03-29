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تكاثر السحب الركامية الممطرة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى

الجمعة، 29 مارس 2024 01:46 ص
تكاثر السحب الركامية الممطرة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

ويشهد اليوم الجمعة، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف  ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة صباحا قد تكون متوسطة فى الصباح الباكر على مناطق من غرب وجنوب القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة صباحا على مناطق من الفيوم وبنى سويف .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 18.







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