تعرف على أماكن الكشف المبكر عن سرطان مجانا فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، استمرار تفعيل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدى، أكدت المديرية على أن أماكن الكشف منتشرة بكافة الأحياء، حيث يمكن الكشف المبكر عن سرطان الثدى فى أى وحدة صحية مجانا، ويؤدى الكشف المبكر إلى ارتفاع نسب الشفاء.

فيما أعلنت المديرية عن عن أماكن بعض الخدمات المميزة المقدمة بالمستشفيات التابعة لها، خاصة خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة، وهى كالتالى:

* مستشفى أطفال الرمل وبها:

1. عيادة التوحد

2.عيادة التخاطب وصعوبات التحدث

3.عيادة الإعاقات العصبية

4.عيادة التغذية العصبية لذوى الهمم

5.عيادة التكامل الحسى

6.عيادة الشلل الدماغى

7.عيادة السمعيات

مستشفى فوزى معاذ وبها:

عيادة الكشف المبكر عن الإعاقة

والعيادات بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة تعمل يوميا