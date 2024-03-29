تراجع عدد المواليد فى إيطاليا بشكل غير مسبوق فى عام 2023

وكالات

ذكرالمعهد الوطنى للإحصاء، أن عدد المواليد فى إيطاليا تراجع للعام الخامس عشر على التوالى فى 2023 وسجل مستوى غير مسبوق، بحسب سكاى نيوز.



ويمثل معدل المواليد المستمر فى التراجع فى إيطاليا حالة طوارئ وطنية لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من التعامل معها رغم الوعود المتكررة بإعطاء أولوية لها.



واستقبلت إيطاليا العام الماضى 379 ألف مولود جديد، بانخفاض 3.6 % عن العام السابق و34.2 % عن عام 2008، وهو آخر عام شهدت فيه البلاد زيادة فى عدد المواليد، رغم كونه معدل الزيادة الأقل منذ توحيد إيطاليا فى 1861.



وانخفض معدل الخصوبة إلى 1.20 طفل لكل امرأة من 1.24 فى عام 2022، وهو أقل بكثير من معدل 2.1 المنشود للحفاظ على استقرار عدد السكان.



وسجلت إيطاليا نحو 661 ألف حالة وفاة العام الماضى، وهو انخفاض عن السنوات الثلاث السابقة التى شهدت زيادة فى معدل الوفيات بالتزامن مع جائحة كوفيد-19.



وقال المعهد الوطنى للإحصاء إن متوسط عمر الفرد قفز أيضا العام الماضى إلى 83.1 عام، بزيادة ستة أشهر عن 2022.



ورغم أن الفجوة بين عدد الوفيات والمواليد بلغت 282 ألف حالة فى 2023، انخفض إجمالى عدد سكان إيطاليا بنحو سبعة آلاف فقط إلى 58.99 مليون نسمة بفضل وصول المزيد من المهاجرين الأجانب وعودة مهاجرين إيطاليين.

ومثل الأجانب 8.99 % من سكان إيطاليا فى 2023 بإجمالى 5.3 مليون شخص، وبزيادة بلغت 3.2 فى المئة على أساس سنوي. ويعيش معظمه مفى شمال البلاد.