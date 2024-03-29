بث مباشر.. هطول أمطار خفيفة بكفر الشيخ وإعلان حالة الطوارئ

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، هطول أمطار خفيفة على مدن ومراكز كفر الشيخ، في الساعات الأولى من اليوم الجعة، الموافق 29 من شهر مارس 2024، ال19 من شهر رمضان المبارك، وحالة الطقس المتقلب،واعلان محافظة كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ، وانتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار في حالة هطولها بغزارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن انخفاض فى درجات الحرارة ،ونشاط للرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وسقوط أمطار متفاوتة، كما تظهر السحب الرعدية الممطرة، تتجه إلى شرق القاهرة الكبرى وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق.

كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية، لذلك على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر توخى الحذر، كما أن مازال شمال البلاد متأثر بغطاء سحابى من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وسيناء وجنوب محافظة البحر الأحمر، وتستمر هذه الأجواء خلال فترات الليل حتى الصباح الباكر.