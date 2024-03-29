اليوم.. قافلتان دعويتان من الأوقاف والأزهر إلى الجيزة والمنيا

كتب لؤى على

في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظتي (الجيزة- المنيا) ، اليوم الجمعة : (19 رمضان 1445هـ)، الموافق (29/3/2024م)، وتضم كل قافلة (عشرة علماء) : خمسة من علماء وزارة الأوقاف، وخمسة من علماء الأزهر الشريف، ليتحدثوا حول موضوع: (فضائل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها) ، وذلك على النحو التالي: