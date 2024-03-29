اليوم السابع
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"الوطنية للإعلام" تكشف أسباب العطل الفنى فى بث شعائر صلاة الجمعة اليوم

الجمعة، 29 مارس 2024 05:23 م
"الوطنية للإعلام" تكشف أسباب العطل الفنى فى بث شعائر صلاة الجمعة اليوم ماسبيرو
كتب محمد السيد الشاذلى

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أكدت الهندسة الإذاعية  بالهيئة الوطنية للإعلام أنه حدث عطل فني مفاجئ خارج عن إرادة فريق العمل المكلف بالنقل الخارجى، وتسبب فى عدم تلاوة القرآن الكريم  ضمن شعائر صلاة الجمعة اليوم، حيث كان من المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب.

وأضافت: "ولتدارك هذا الأمر سريعا  فقد تم النقل مباشرة من القناة الاحتياطية وتم إذاعة صلاة الجمعة دون التلاوة القرآنية التى تسبقها بدقائق وذلك من مسجد التليفزيون بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو".

وأكدت الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام على تقديرها الكامل للمشاهدين والمستمعين وحرصهم على متابعة إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام وملاحظاتهم القيمة ونتقدم بالاعتذار لهم عن هذا العطل المفاجئ الذى حدث بسيارات البث الخارجي.







الهيئة الوطنية للاعلام

شعائر صلاة الجمعة

مسجد السيدة زينب

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الوطنية للاعلام




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