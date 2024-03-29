الكشف والعلاج بالمجان لـ 1406 مواطن بقرى حياة كريمة غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية، بوحدة صحة الاسرة بالبيطاش غرب بمنطقه العجمي بالإسكندرية، والتي تبعد 20 كم عن أقرب مستشفى، مستشفي الجمهوريه العام، جاء ذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة".

وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن القافلة ضمت 9 تخصصات ( باطنة - أطفال - أسنان - جراحه - عظام - نساء- تنظيم أسرة - جلدية - رمد ) وشارك فيها 55 عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1406مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 15 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 214 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 55 تحليلاً بمعمل الطفيليات و 12 اشعة سينية علاوة على فحص 118 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى 513 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.