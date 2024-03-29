اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مارس 2024 05:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الفصائل الفلسطينية تستهدف تجمعا لقوات الاحتلال فى محيط مستشفى ناصر

الجمعة، 29 مارس 2024 03:37 م
الفصائل الفلسطينية تستهدف تجمعا لقوات الاحتلال فى محيط مستشفى ناصر قصف - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، استهداف مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلى، تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" فى محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى إلى 32623 شهيدا، و75092 مصابا.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد المواطنين فى القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، أدت لاستشهاد 71 مواطنا، وإصابة 112 آخرين.

وأشارت إلى أن آلاف المواطنين لا زالوا فى عداد المفقودين تحت الأنقاض وفى الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.







إسرائيل

غزة

خان يونس

جنود الاحتلال

الفصائل الفلسطينية

الحرب على غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة