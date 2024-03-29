السياحة والآثار فى أرقام.. 2160 موقعا أثريا فى مصر

كتب محمد أسعد

نشرت وزارة السياحة والآثار، مجموعة من الأرقام والاحصائيات التى تتعلق بملف السياحة والآثار في مصر، وأبرزها الكشف عن وجود 2160 موقعا أثريا بمختلف محافظات الجمهورية، من بينها 134 موقعا أثريا مفتوح للزيارة.

وتظهر الأرقام وجود 43 متحف آثار من بينهم 33 مفتوحا للزيارة، و2257 شركة سياحة، و1325 مطعم وكافيتريا سياحى، و1199 منشأة فندقية من بينها 261 عائمة، و235 صديقة للبيئة.

كما ذكرت وزارة السياحة والآثار وجود 479 مركز غوص و2407 محل عاديات وسلع سياحية و16 ألف 319 مركبة سياحية.