الزيت بـ50 جنيها والسكر بـ27.. انخفاض أسعار السلع بالمنوفية.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم السابع جولة داخل معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم الكائن أمام حديقة تحيا مصر بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وسط إقبال المواطنين، بتوفير كافة السلع بتخفيضات تصل إلى أكثر من 35%.

وأكد المحاسب أشرف دياب مدير إدارة التموين بمنوف بمحافظة المنوفية، أن مدينة منوف بها 3 معارض أهلا رمضان، بالإضافة إلى قرية بها من قرى مركز منوف به منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضه، وتضم المعارض كافة السلع الغذائية، ومنها السكر بسعر 27 جنيها، الارز 39 جنيها، المكرونة 28 جنيها الزيت لتر 50 جنيها وغيرها من السلع الغذائية بتخفيضات كبيرة.

ويضم معرض أهلا رمضان الكائن أمام حديقة تحيا مصر بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، الأرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضروات، منظفات، معلبات وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة بأسعار تصل إلى تخفيضات 35% على معظم المنتجات، ويشهد المعرض إقبالا كبير من قبل المواطنين على شراء السلع الغذائية.

يأتى هذا فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم.