الدفاع الروسية: نفذنا ضربات دقيقة على منشآت طاقة ومنظومات جوية أوكرانية

كتب محمد شعلان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الجيش الروسي نفذت ضربات عالية الدقة على منشآت طاقة ومنظومات دفاعات جوية أوكرانية خلال الليلة الماضية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن لجنة التحقيقات فى الهجوم الإرهابى على قاعة حفلات بكروكوس، إنها حصلت على دليل يثبت وجود صلة لأوكرانيا بمنفذى هجوم قاعة الحفلات.

وأكدت لجنة التحقيقات الروسية إلى أنها تلقت أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين منفذى هجوم كروكوس والقوميين الأوكرانيين.

وأكدت لجنة التحقيقات الروسية أن هناك معلومات بشأن تسلم مرتكبى الهجوم الإرهابى بكروكوس مبالغ كبيرة وعملات مشفرة من أوكرانيا.