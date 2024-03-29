الحماية المدنية تسيطر على حريق فى حظيرة مواشى فى بلقاس بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق اندلع داخل حظيرة مواشي بقرية الزهراء التابعة لمركز بلقاس، وأسفر عن نفوق 3 رؤوس ماشية ودابتين، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في حظيرة مواشي بقرية الزهراء التابعة لمركز بلقاس.



وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز، ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق اندلع في حظيرة ملك المواطن رمضان، ع، ج ، ونتج عن الحريق عن نفوق 3 رؤوس ماشية ودابتين

تم السيطرة علي الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات