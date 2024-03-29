الحكومة: رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح لـ45% عام 2026/2025

كتبت نورا فخرى

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التوسع فى إنتاج هذه الحاصلات الرئيسة لزيادة الاكتفاء الذاتى من محاصيل القمح والذرة، حيث تعمل على رفع النسبة من 45% عام 2021 إلى 53% بالنسبة للقمح و56% (الذرة) عام 2025/ 2026، حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى الجارى 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

وتأتى قضية الحفاظ على الأمن الغذائى على رأس قائمة الأولويات لما تفرضه هذه القضية من تحديات كبيرة، وبخاصة فى ظل تنامى الطلب الاسهتلاكى بفعل النمو السكانى السريع، وما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وجيوسياسية ومناخية تأثرًا بانتشار جائحة فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية والتى تسببت فى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ويجدر التنويه أن الحكومة سارعت باتخاذ بعض الخطوات الاستباقية فى هذا الشأن إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الإمدادات الغذائية لمصر من المناشئ الدولية، وبخاصة مع تنامى الواردات المصرية من الحاصلات الزراعية وكون دولتى الصراع من أهم مصدرى الحبوب لمصر، حيث يجرى استيراد ما يُعادل 36% من جملة الفاتورة الاستيرادية للسلع الغذائية من هاتين الدولتين.