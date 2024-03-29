الجيش السورى يقضى على عدد من الإرهابيين بريف حلب الغربى

دمشق (أ ش أ)

أوقعت وحدات من الجيش السورى العاملة فى ريف حلب الغربى أفراد مجموعة من إرهابى جبهة النصرة بين قتيل ومصاب، عند قيامهم بهجوم على عدد من نقاط الجيش بالتزامن مع العدوان الإسرائيلى الذى استهدف فجر اليوم الجمعة ريف حلب.

وذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السورية سانا، أن وحدات من قواتنا المسلحة العاملة في ريف حلب الغربي تصدت صباح اليوم لهجوم مجموعات إرهابية مسلحة تابعة لما يسمى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، وأوقعت جميع عناصرها بين قتيل ومصاب، وتمكنت من سحب عدد من جثث الإرهابيين القتلى، منهم إرهابيون يتبعون لما يسمى كتيبة الغرباء التركستان.

وأوضح البيان أن هجوم التنظيمات الإرهابية جرى بالتزامن مع العدوان الجوى الإسرائيلى على ريف حلب ومحاولة الإرهابيين الاعتداء بالطيران المسير على المدنيين في مدينة حلب وهجوم مجموعات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي على بعض مواقع الجيش في محيط تدمر.