الجزائر ترسل 162 طنا من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين نحو مطار العريش

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قام الهلال الأحمر الجزائرى، اليوم /الجمعة/ بإرسال 162 طنا من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، نحو مطار العريش.

وأوضحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائرى، ابتسام حملاوى - فى تصريح صحفى اليوم /الجمعة/ - أنه تطبيقا لتعليمات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، القاضية بتمديد الجسر الجوى وتكثيف تقديم المساعدات للفلسطينيين بقطاع غزة، تم اليوم شحن دفعة ثانية من المساعدات الغذائية تقدر بـ162 طن متجهة نحو مطار العريش بمصر، مشيرة إلى أن حجم المساعدات التى قامت الجزائر بإرسالها للأشقاء الفلسطينيين منذ بداية العدوان على قطاع غزة بلغ 310 أطنان.



وأضافت الحملاوى أن الهلال الأحمر الجزائرى فى اتصال دائم مع نظيريه الفلسطينى والمصرى لتحديد الاحتياجات وطريقة وصولها إلى قطاع غزة، والتى تمثلت خاصة فى المواد الغذائية تليها الأجهزة الطبية والأدوية والخيم، لاسيما فى ظل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ بداية العدوان الصهيوني.



وكان الهلال الأحمر الجزائرى قد أرسل فى 24 مارس الجارى 150 طنا من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.