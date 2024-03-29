التصريح بدفن سائق لقى مصرعه بسبب الخلاف على التحميل بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أمرت نيابة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالتصريح بدفن جثة سائق، لقى مصرعه على يد زميله بعد إصابته بعيار ناري، خلال مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية التحميل بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وذلك بعد انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد شهدت منطقة المنشية دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، وأسفرت عن مصرع أحدهم بطلق ناري، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود بلاغ للعقيد محمد مندور رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، بحدوث مشاجرة ووجود شاب متوفي بطلق ناري.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، حدوث مشادة كلامية بين، طرف أول المتهم ويدعى "كريم"، وشهرته "معزة"، سائق، وطرف ثاني، المجنى عليه سائق، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الخلاف علي أولوية تحميل الركاب، بمنطقة المنشية دائرة القسم، قام خلالها الطرف الأول بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش أدى إلي وفاة المجنى عليه في الحال متأثرا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح النارى المستخدم في الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.