البرلمان العربى يرحب بتوصيات العدل الدولية لزيادة مساعدات غزة

بيشوى رمزى

رحب البرلمان العربى، بإصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية جديدة لزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية، مجددا مطالبته بمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.

وشدد البرلمان العربى، على أن تنويه محكمة العدل الدولية لقرار مجلس الأمن 2728 والمطالبة بوقف إطلاق النار يؤكد على ضرورة الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسرى تنفيذًا للأوامر الاحترازية.

ودعا البرلمان العربى، المجتمع الدولى لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلى للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسانى، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعى إلى وقف إطلاق النار.