اليوم السابع
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الجمعة، 29 مارس 2024 03:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم الأقصى ويطرد المصلين بأولى ليالى الاعتكاف

الجمعة، 29 مارس 2024 03:00 ص
الاحتلال الإسرائيلى يقتحم الأقصى ويطرد المصلين بأولى ليالى الاعتكاف المصلون فى الأقصى
أ ش أ

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اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة على المصلين في باحات المسجد الاقصى في أولى ليالي الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال طردت المصلين من الساحات وأبقت على أولئك الموجودين داخل المصليات المسقوفة.

كما اعتدت قوات الاحتلال أيضا على النساء بالضرب أثناء طرد المصلين من رحاب الأقصى المبارك، بحسب شهود عيان.

وأكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسوانى، فتح باب الاعتكاف حتى نهاية شهر رمضان الفضيل، ويحدد موعد صلاة قيام الليل، والتي ستؤدى جماعة ابتداءً من هذه الليلة في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.







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