استقالة سفير كوريا الجنوبية لدى أستراليا وسط جدل بشأن تحقيق فساد

أحمد علوى

قدم السفير الكورى الجنوبى لدى أستراليا لى جونج سوب، والذي شغل منصب وزير الدفاع سابقاً، استقالته الجمعة، وسط انتقادات متزايدة لتعيينه وعودته المفاجئة إلى بلاده بعد الكشف عن خضوعه لتحقيق، وذلك قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات البرلمانية التي تشهد منافسة محتدمة.

ويجرى التحقيق مع لى جونج سوب، الذى تم تعيينه سفيراً لدى أستراليا قبل أربعة أسابيع فقط، بسبب مزاعم بأنه حاول التأثير بشكل غير مناسب على تحقيق فى وفاة جندى من مشاة البحرية العام الماضى، عندما كان وزيراً للدفاع.

وتحقق وكالة مكافحة الفساد مع لى بشأن مزاعم بأنه كان وراء محاولة حكومية للتدخل فى التحقيق بشأن وفاة الجندى خلال مشاركته فى عملية بحث وإنقاذ أثناء الفيضانات العام الماضى.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان: "جرى إبلاغ الرئيس باستقالته وتقرر قبولها"، فى حين قال محاميه كيم جيه هون إن "لى قدم استقالته إلى وزير الخارجية، وطلب من الوزير التأكيد على قبول استقالته".

ونفى لى فى السابق ارتكاب أى مخالفات، وقال إنه مستعد للتعاون بشكل كامل مع التحقيق.