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إعلام إسرائيلي: اعتراض جسم مشبوه أطلق من لبنان تجاه منطقة كريات شمونة

الجمعة، 29 مارس 2024 11:05 ص
إعلام إسرائيلي: اعتراض جسم مشبوه أطلق من لبنان تجاه منطقة كريات شمونة الاحتلال الاسرائيلى - ارشيفية
كتب محمد شعلان

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في خبر عاجل، منذ قليل، باعتراض جسم مشبوه أطلق من لبنان تجاه منطقة كريات شمونة.

 

وسمعت صافرات الانذار تدوي في كريات شمونة وعدد من مستوطنات الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيرة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.
 







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