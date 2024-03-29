إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة بتوك توك بكوم أمبو أسوان

أسوان- صلاح المسن

تعرض 4 أشخاص لإصابات وكسور، في تصادم سيارة بتوك توك بمركز كوم أمبو بأسوان، وتم نقل المصابين لمستشفي كوم أمبو المركزى، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

كانت قد تلقت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بأسوان، بوقوع حادث تصادم سيارة بتوك توك ناحية الزمالك طريق كوم امبو نصر النوبة بأسوان.

أسفر الحادث عن أصابة كل من أحمد. م 17سنة باشتباه كسر في الفخذ الأيمن وأحمد .ا 22 سنة بجرح قطعي بفروة الرأس، وإبراهيم.ف30 سنة باشتباه كسر بالساق اليمني و محمد .ج 31 سنة باشتباه كسر بالساق اليسري.

تم نقل المصابين لمستشفي كوم أمبو للعلاج، فيما تباشر النيابة المختصة التحقيق في ملابسات هذه الحوادث.



