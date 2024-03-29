اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مارس 2024 06:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا والهند تتفقان على إعادة التعاون إلى مستوى ما قبل الحرب مع روسيا

الجمعة، 29 مارس 2024 06:00 م
أوكرانيا والهند تتفقان على إعادة التعاون إلى مستوى ما قبل الحرب مع روسيا زيلينسكي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتفقت أوكرانيا والهند على استعادة مستوى التعاون الذي كان قائمًا قبل أن تطلق روسيا العنان لحرب واسعة النطاق ضد أوكرانيا.


جاء ذلك، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة خلال عقد وزيرا خارجية أوكرانيا والهند دميترو كوليبا وسوبرامانيام جايشانكار، اجتماعًا استعراضيًا للجنة الحكومية الدولية .


وكتب كوليبا عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي: "في نيودلهي، أجريت محادثات صادقة وشاملة مع سوبرامانيام جايشانكار حول العلاقات الثنائية الأوكرانية-الهندية والوضع في منطقتينا والأمن العالمي".


وأضاف كوليبا أنه شارك مع نظيره الهندي في رئاسة اجتماع المراجعة للجنة الحكومية الأوكرانية-الهندية، واتفقا على استعادة مستوى التعاون بين البلدين الذي كان موجودًا قبل الحرب واسعة النطاق التي شنتها روسيا، لتحديد مشاريع واعدة جديدة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى التالي.


جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأوكراني يزور الهند يومي 28 و29 مارس بدعوة من نظيره الهندي.







أوكرانيا

أوكرانيا والهند

الهند

الحرب الروسية

الحرب الروسية الاوكرانية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة