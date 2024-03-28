600 مليون دولار مساهمة أمريكا بتدفقات الاستثمار إلى مصر بالربع الرابع 22/23

كتب: مدحت عادل

اتسعت مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية فى إجمالى تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بالربع الرابع من العام المالى 22/23، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة المساهمة نحو 600 مليون دولار بنسبة 12% من إجمالى التدفقات خلال الفترة المذكورة، ارتفاعا من 200 مليون دولار فى الربع المناظر له العام المالى 21/22، بزيادة بلغت 400 مليون دولار.

وترصد بيانات الجهاز، أن مساهمة الاتحاد الأوروبي سجلت نحو 1.6 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالى 22/23 بنسبة 32% من إجمالي التدفقات خلال الفترة المذكروة، بينما كانت 1.5 مليار دولار فى الربع المناظر له عام 21/22، بزيادة 100 مليون دولار، يليها مساهمة الدول العربية وسجلت نحو 1.1 مليون دولار بالربع الرابع من العام المالى 22/23 وبنسبة 22% من إجمالى التدفقات خلال الفترة المذكورة، مقابل 1.5 مليار دولار فى نفس الربع من العام المالى 21/22، وأخيرا ظللت مساهمة المملكة المتحدة فى تدفقات الاستثمارات إلى مصر كما هى بواقع 400 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام المالى 22/23.

وأظهر تطور قيمة استثمارات الاتحاد الأوروبى فى مصر فى العامين الماضيين، تسجيل قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبى فى مصر نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023، بينما كانت نحو 3.2 مليار دولار خلال العام المالى السابق له 2021 /2022 بزيادة بلغت قيمتها 5 مليارات دولار وبنسبة زيادة بلغت 156.3%.