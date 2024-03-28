10 حلول صديقة للبيئة من أجل عيد خالى من البلاستيك

كتبت منال العيسوي

الاحتفالات دائما تكون بدايات لزيادة حجم المخلفات التى تنتج عن مراسم الاحتفالات والمناسبات ، ومن هذه المناسبات عيد الفطر المبارك والذى يخرج فيه الجميع إلى المتنزهات العامة والحدائق، وحتى تكون مسؤوليتنا فعالة من اجل الحفاظ على البيئة وكوكب الأرض، لابد من ضرورة تضافر الجهود والخبرات لإنقاذ هذا الكوكب، وتقليل الانبعاثات الكربونية عبر استخدام مواد صديقة للبيئة، وحتى يصبح العيد عيدا صديقا للبيئة، وخالى من البلاستيك.

خلال هذا التقرير نضع لك 10 حلول بديلة للبلاستيك حتى يصبح عيدك ١خضر وخالى من البلاستيك

1- فوط قماش بدل المناديل الورق

2- زجاجات مياه زجاج بدل البلاستيك

3- استخدم البطاريات القابلة للشحن

4- أكياس الورق أو القماش بديلا الاكياس البلاستيك

5- استخدم عطور ومزيل عرق طبيعي

6- الشالمون الطبيعى وليس البلاستيك

7- استخدم فرش الأسنان الطبيعية من السواك أو خشب الأفوكادو

8- استخدمى منتجات العناية بالبشرة طبيعية

9- ابحثى عن أنواع الفوط الصحية القابلة للتحلل.

10- جراب تليفون قماش أو جلد

جدير بالذكر أنه كلما تم تعديل سلوكيات استخدام المواد الطبيعية كبديل للمواد البلاستيكية، ستتغير عاداتك وسلوكياتهم بعادات صديقة للبيئة، فالبلاستك من المواد الضارة للبيئة والإنسان ومخلفاته لا تتحل حتى بعد مرور آلاف السنين