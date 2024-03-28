وزير الخارجية الأمريكى يبدأ زيارة لفرنسا وبلجيكا الاثنين المُقبل

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يبدأ وزيرالخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، جولة أوروبية يوم/الاثنين/ المُقبل، تتضمن زيارة فرنسا وبلجيكا.



وبحسب ما ورد على الموقع الرسمى لوزراة الخارجية الأمريكية، اليوم/الخميس/؛ فإن بلينكن سيزور باريس فى فرنسا، ومدينتى بروكسل ولوفين فى بلجيكا خلال الفترة من 1 إلى 5 أبريل حيث سيلتقى أثناء وجوده فى باريس بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون؛ لمناقشة القضايا العالمية بما فى ذلك دعم أوكرانيا، ومنع الصراع فى غزة من التوسع، وتحقيق الاستقرار فى هايتي.



وسيلتقى أيضًا بالمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أودرى أزولاي، للتأكيد على دعم الولايات المتحدة لمهمة اليونسكو الأساسية، بما فى ذلك الحفاظ على الثقافة والتعليم.



وفى بروكسل، سيشارك بلينكن فى اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسى "الناتو"، الذى يتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو فى 4 أبريل، وسيعقد اجتماعات مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج ووزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا.



وفى 5 أبريل، سينضم وزير الخاريجة الأمريكى إلى اجتماع ثلاثى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى مع أرمينيا، جنبًا إلى جنب مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان فيما يتعلق بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى للمرونة الاقتصادية لأرمينيا فى الوقت الذى تعمل فيه على تنويع شراكاتها التجارية وتعزيزها وتلبية الاحتياجات الإنسانية.



وفى لوفين ببلجيكا، سيشارك بلينكن فى الاجتماعات السادسة لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما سيزور"إيميك" وهو مركز بلجيكى لأبحاث أشباه الموصلات.