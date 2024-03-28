وزيرا خارجية الأردن وبريطانيا يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

عمان (أ ش أ)

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفى مع وزير الخارجية البريطانى ديفيد كاميرون جهود التوصل لوقف فورى لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية فى قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها اليوم أن الوزيرين بحثا أيضا تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الصداقة التاريخية بين البلدين.

وأكد الصفدي وكاميرون أهمية تبني مجلس الأمن القرار رقم 2728 الداعي لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وشددا على ضرورة تطبيقه، واتفقا على استمرار التعاون والتنسيق في جهود إدخال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة وفورية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وثمن الصفدي تصويت بريطانيا لصالح قرار مجلس الأمن رقم 2728، مؤكدا أن تنفيذ القرار ووقف العدوان أولوية يجب تكاتف كل جهود المجتمع الدولي لتحقيقها.